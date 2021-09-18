"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

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"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 5-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кристал Пэлас".

Мерсисайдцы лидируют в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 3 очка.

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Мане, 43 - 1:0, Салах, 78 - 2:0, Кейта, 89 - 3:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон (Ориги, 88), Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Фабиньо, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке (Эдуар, 65).  

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