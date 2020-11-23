"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ
В рамках 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Лестером".
Мерсисайдцы сравнялись по очкам с "Тоттенхэмом", однако "шпоры" занимают первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. "Лестер" по-прежнему четвертый.
"Ливерпуль" - "Лестер" 3:0
Голы: Эванс (аг), 21 - 1:0, Диогу Жота, 41 - 2:0, Фирмино, 86 - 3:0
"Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Кейта (Уильямс, 53), Диогу Жота (Ориги, 89), Вейналдум, Мане (Минамино, 89), Милнер, Фирмино.
"Лестер": Шмейхель, Фофана, Фукс (Прат, 62), Эванс, Джастин, Тилеманс, Менди, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс (Ундер, 62), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18