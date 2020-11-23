"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ

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"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ

В рамках 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Лестером".

Мерсисайдцы сравнялись по очкам с "Тоттенхэмом", однако "шпоры" занимают первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. "Лестер" по-прежнему четвертый.

"Ливерпуль" - "Лестер" 3:0

Голы: Эванс (аг), 21 - 1:0, Диогу Жота, 41 - 2:0, Фирмино, 86 - 3:0

"Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Кейта (Уильямс, 53), Диогу Жота (Ориги, 89), Вейналдум, Мане (Минамино, 89), Милнер, Фирмино.

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Фукс (Прат, 62), Эванс, Джастин, Тилеманс, Менди, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс (Ундер, 62), Варди.

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