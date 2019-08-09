"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Норвич" со счетом 4:1. Победу мерсисайдцам принесли голы Салаха, ван Дейка, Ориги и автогол Хэнли. У гостей единственный гол на счету Пукки.

"Ливерпуль" – "Норвич" - 4:1 (4:0)

Голы: Хэнли, 7 (автогол) - 1:0, Салах, 19 - 2:0, ван Дейк, 28 - 3:0, Ориги, 42 - 4:0, Пукки, 64 - 4:1

"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 39), Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Фирмино, Салах, Ориги (Мане, 74).

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