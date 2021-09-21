"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в Кубке Лиги
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Ливерпуль" разгромил "Норвич" со счетом 3:0.
Победу мерсисайдцам принесли дубль Такуми Минамино и гол Дивока Ориги.
"Норвич" – "Ливерпуль" - 0:3 (0:1)
Голы: Минамино, 4 - 0:1, Ориги, 50 - 0:2, Минамино, 80 - 0:3
"Норвич": Ганн, Хэнли, Гибсон, Мумба (Рашица, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле-Мелу (Дауэлл, 77), Цолис (Пукки, 69), Гилмор, Яннулис, Ида.
"Ливерпуль": Келлехер, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Джонс (Хендерсон, 87), Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Минамино, Ориги, Гордон.
Не пропустите: "Ливерпуль" теряет Алькантару. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги
-
Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
-
Журналист Микулик рассказал о первой реакции Карпина на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
ПСЖ отказал "Челси" в продаже ведущего защитника за 100 миллионов евро
-
"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"
Лента новостей
-
Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону"
-
Тренер "Монако" ярко высказался о Головине
-
В Италии рассказали, почему "Фиорентина" не продала Кокорина
-
"Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу Чемпионшипа
-
Семь голов: "Брентфорд" уничтожил клуб 4-го дивизиона в Кубке Лиги
-
"Интер" победил "Фиорентину" Кокорина
-
"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в Кубке Лиги
-
"Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги
-
"Аталанта" Миранчука победила "Сассуоло" и ворвалась в топ-4 Серии А
-
Карпин рассказал подробности разговора с Дзюбой в августе
-
Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
-
Балотелли забил второй гол в сезоне и помог "Адана Демиспор" не проиграть чемпиону
-
Журналист Микулик рассказал о первой реакции Карпина на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
ПСЖ отказал "Челси" в продаже ведущего защитника за 100 миллионов евро
-
"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"
-
Малафеев высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
-
"Аякс" одержал яркую победу в чемпионате Нидерландов
-
Экс-зенитовец Кришито спас "Дженоа" от поражения в матче с "Болоньей"
-
Мостовой отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18