"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в Кубке Лиги

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"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в Кубке Лиги

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Ливерпуль" разгромил "Норвич" со счетом 3:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Такуми Минамино и гол Дивока Ориги.

"Норвич" – "Ливерпуль" - 0:3 (0:1)
Голы: Минамино, 4 - 0:1, Ориги, 50 - 0:2, Минамино, 80 - 0:3

"Норвич": Ганн, Хэнли, Гибсон, Мумба (Рашица, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле-Мелу (Дауэлл, 77), Цолис (Пукки, 69), Гилмор, Яннулис, Ида.

"Ливерпуль": Келлехер, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Джонс (Хендерсон, 87), Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Минамино, Ориги, Гордон.

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