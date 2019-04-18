"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" вновь обыграл "Порту" и вышел в полуфинал.

В середине первого тайма счет открыл Мане, а во второй половине преимущество гостей увечил Салах. Через несколько минут Милитао сократил разрыв в счете, но большего португальцам добиться не удалось. В конце матча Фирмино и ван Дейк довели счет до крупного.

В 1/2 финала английский клуб сыграет с "Барселоной".

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:4 (0:1) - первый матч - 0:2

Голы: Мане, 26 - 0:1, Салах, 65 - 0:2, Милитао, 68 - 1:2, Фирмино, 77 - 1:3, ван Дейк, 84 - 1:4

"Порту": Касильяс, Пепе, Эдер Милитао, Теллес, Фелипе, Корона (Фернандо, 78), Данилу Перейра, Марега, Отавио (Соарес, 46), Браими (Бруну Кошта, 81), Эррера.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон (Хендерсон, 71), Александер-Арнолд (Гомес, 66), ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).

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