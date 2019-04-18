"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" вновь обыграл "Порту" и вышел в полуфинал.

В середине первого тайма счет открыл Мане, а во второй половине преимущество гостей увечил Салах. Через несколько минут Милитао сократил разрыв в счете, но большего португальцам добиться не удалось. В конце матча Фирмино и ван Дейк довели счет до крупного.

В 1/2 финала английский клуб сыграет с "Барселоной".

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:4 (0:1) - первый матч - 0:2
Голы: Мане, 26 - 0:1, Салах, 65 - 0:2, Милитао, 68 - 1:2, Фирмино, 77 - 1:3, ван Дейк, 84 - 1:4

"Порту": Касильяс, Пепе, Эдер Милитао, Теллес, Фелипе, Корона (Фернандо, 78), Данилу Перейра, Марега, Отавио (Соарес, 46), Браими (Бруну Кошта, 81), Эррера.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон (Хендерсон, 71), Александер-Арнолд (Гомес, 66), ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).

Не пропустите: Мане вышел на второе место в истории "Ливерпуля" по числу голов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ливерпуль пройдет Барсу, даю 201%. И пишу так, даже не потому что я болельщик Реала. Любой адекватный человек, поймет, что Ливер самый неудобный соперник для каталонцев по стилю.

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jugulator
Пьянь

Надо говорить 146%. Это самая точная цифра в мире.

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OkTawius
Димон

неудобный это да, но почему 201%?? к огромному сожалению, процентов на 90 Барса уже победитель ЛЧ...

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Витамишка

Я с тобой соглашусь,но в этом году в Лиге Чемпионов всё работает не так,как должно.Я бы не был так уверен на твоём месте.

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