"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде

Фото твиттер АПЛ

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.

"Ливерпуль" дома разобрался с "Саутгемптоном", отгрузив сопернику четыре безответных гола.

"Астон Вилла" выиграла вторую встречу подряд после назначения Стивена Джеррарда - в этот раз досталось "Кристал Пэлас".

"Норвич" и "Вулверхэмптон" расписали нулевую ничью.

"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Дауэлл, 82), Маклин, Норманн (Рупп, 35), Гилмор, Сарджент (Цолис, 68), Пукки.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Дендонкер, 76), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хувер, 90), Хименес, Тринкау (Траоре, 68).



"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2

Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эзе, 60), Галлахер, Олисе (Айю, 87), Заа (Эдуар, 72), Бентеке.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингс, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Дуглас Луис, 67), Кэш, Янг (Буэндиа, 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 77).



"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0

Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Жота (Минамино, 81).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.

Не пропустите: "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ. | http://soccernews.ru