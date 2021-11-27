"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде
Фото твиттер АПЛ
В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.
"Ливерпуль" дома разобрался с "Саутгемптоном", отгрузив сопернику четыре безответных гола.
"Астон Вилла" выиграла вторую встречу подряд после назначения Стивена Джеррарда - в этот раз досталось "Кристал Пэлас".
"Норвич" и "Вулверхэмптон" расписали нулевую ничью.
"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Дауэлл, 82), Маклин, Норманн (Рупп, 35), Гилмор, Сарджент (Цолис, 68), Пукки.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Дендонкер, 76), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хувер, 90), Хименес, Тринкау (Траоре, 68).
"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2
Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эзе, 60), Галлахер, Олисе (Айю, 87), Заа (Эдуар, 72), Бентеке.
"Астон Вилла": Мартинес, Мингс, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Дуглас Луис, 67), Кэш, Янг (Буэндиа, 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 77).
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0
Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Жота (Минамино, 81).
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18