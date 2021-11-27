"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде

Теги ливерпульсаутгемптоннорвич ситивулверхэмптонастон виллакристал пэлас

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде

Фото твиттер АПЛ

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.

"Ливерпуль" дома разобрался с "Саутгемптоном", отгрузив сопернику четыре безответных гола.

"Астон Вилла" выиграла вторую встречу подряд после назначения Стивена Джеррарда - в этот раз досталось "Кристал Пэлас".

"Норвич" и "Вулверхэмптон" расписали нулевую ничью.

"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Дауэлл, 82), Маклин, Норманн (Рупп, 35), Гилмор, Сарджент (Цолис, 68), Пукки.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Дендонкер, 76), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хувер, 90), Хименес, Тринкау (Траоре, 68).
 

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2

Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эзе, 60), Галлахер, Олисе (Айю, 87), Заа (Эдуар, 72), Бентеке.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингс, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Дуглас Луис, 67), Кэш, Янг (Буэндиа, 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 77).


"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0

Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Жота (Минамино, 81).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.

Не пропустите: "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов