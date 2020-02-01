"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 25-го тура АПЛ.

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47 - 1:0, Хендерсон, 60 - 2:0, Салах, 72 - 3:0, Салах, 90 - 4:0

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Хендерсон (Лаллана, 88), Фабиньо, Вейналдум (Минамино, 81), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 73), Салах, Фирмино.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Бертран, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Дженепо (Буфаль, 82), Ромеу, Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 70).


"Борнмут" - "Астон Вилла" 2:1

Голы: Биллинг, 37 - 1:0, Аке, 44 - 2:0, Саматта, 70 - 2:1

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Фрэнсис, Рико, Смит, Лерма, Гослинг, Уилсон, Биллинг, Фрэйзер, Уилсон.

"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Конса (Энгельс, 46), Хоз, Гильбер, Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Дэвис, 58), Накамба (Трезеге, 80), Мингз, Саматта.


"Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед" 0:1

Гол: Гуаита (аг), 58 - 0:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Уорд, ван Анхолт, Маккарти (Майер, 80), Миливоевич, Макартур (Куяте, 85), Заа, Бентеке (Таунсенд, 77), Айю.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем, О`Коннелл, Болдок, Берге (Ландстрем, 68), Норвуд, Флек, Иган, Шарп (Муссе, 64), Макберни (Осборн, 90).


"Ньюкасл" – "Норвич" 0:0

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин (Лазаро, 54), Фернандес, Ласселс, Кларк, Сен-Максимен (Роуз, 79), Ритчи, Бенталеб, Альмирон, Хэйден (Лонгстафф, 57), Жоэлинтон.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Байрэм, Циммерманн, Кэнтуэлл (Буэндиа, 67), Тетти (Эрнандес, 86), Маклин, Дуда, Рупп (Вранчич, 89), Пукки.


"Уотфорд" – "Эвертон" 2:3

Голы: Мазина, 10 - 1:0, Перейра, 42 - 2:0, Мина, 45 - 2:1, Мина, 45 - 2:2, Уолкотт, 90 - 2:3

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Кабаселе, Мариаппа, Мазина, Дукуре, Чалоба (Уэлбек, 57), Капу, Перейра (Саксесс, 75), Дини, Деулофеу (Пуссетто, 82).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Сидибе, Мина, Ивоби (Кин, 65), Делф, Уолкотт, Сигурдссон (Шнайдерлин, 67), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 73).


"Вест Хэм" – "Брайтон" 3:3

Голы: Диоп, 30 - 1:0, Снодграсс, 45 - 2:0, Огбонна (аг), 47 - 2:1, Снодграсс, 57 - 3:1, Гросс, 75 - 3:2, Мюррей, 79 - 3:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл, Огбонна, Антонио (Масуаку, 74), Снодграсс (Лансини, 85), Нобл, Соучек (Форнальс, 85), Райс, Аллер.

"Брайтон": Райан, Бернардо, Данк, Монтойя (Скелотто, 72), Уэбстер, Муй (Марч, 72), Стивенс, Проппер, Гросс, Троссард, Мюррей.

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