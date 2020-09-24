"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии

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"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Линкольн Сити" в 1/16 Кубка Англии.

"Линкольн Сити" - "Ливерпуль" - 2:7

Голы: Шакири, 9 - 0:1, Минамино, 18 - 0:2, Джонс, 32 - 0:3, Джонс, 36 - 0:4, Минамино, 46 - 0:5. Эдун, 61 - 1:5, Груич, 65 - 1:6, Монтсма, 67 - 2:6, Ориги, 89 - 2:7.

"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 2:1

Голы: Делап, 18 - 1:0, Серридж, 22 - 1:1, Фоден, 75 - 2:1

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