"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона

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"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона

Последние два матча между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" завершались разгромными победами красным, молотобойцы же неизменно получали в свои ворота четыре мяч. Не стала исключением и стартовая игра нового сезона АПЛ, "Ливерпуль" провел очень хороший матч, не оставив шансов своему сопернику.

Хозяева с первых минут обрушили шквал атак на ворота "Вест Хэма", заставив потрудиться Фабиански. Польский вратарь в дебюте встречи справился с ударом в падении от Мане, Также он выудил мяч из девятки после хорошего выстрела Александра-Арнольда. А вот с Салахом Фабиански не совладал: Кейта разогнал атаку пасом на Робертсона, тот прострелил с левого края, а египтянин подставил ногу, отправив мяч в сетку. Затем Кейта снова приковал к себе внимание, пройдя нескольких оппонентов, а затем откатив мяч на Вейналдума, однако тот не попал в створ.

"Вест Хэм" в первом тайме вообще не был заметен, он постоянно отбивался, причем делал это не лучшим образом, так как у "Ливерпуля" возникало большое количество моментов. В конце тайма трио "Ливерпуля" разыграли веерообразную комбинацию, Мане отдал по штрафной на Фирмино, а тот еще дальше на Салаха. Мохамед расстреливал ворота с нескольких метров, однако Фабиански продемонстрировал свою реакцию. Также поляк предотвратил выход один на один Салаха.

Как ни старался Лукаш, а оборона продолжала допускать ошибки, ему все же пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз еще до перерыва.  После прострела Милнера Мане занес мяч в ворота, забив "гол в раздевалку".

В начале второго тайма Мане забил второй свой гол, точно пробив с разворота в левый угол. В этом моменте был офсайд, но арбитры его не зафиксировали. В целом картина первого тайма не изменилась и во втором, "Ливерпуль" полностью контролировал игру, хотя уже не так активно шел вперед, "Вест Хэма" же, казалось, на поле не было, Алиссон отдыхал в воротах, защитники также не напрягались.

В концовке "Ливерпуль" сумел забить и четвертый гол:  Снодграсс неудачно скинул мяч после навеса Милнера, а Старридж опередил Фредерикса и поставил в этой игре жирную точку. Команда Клоппа уверенно стартовала в АПЛ, Пеллегрини же еще предстоит много работы с "Вест Хэмом".

"Ливерпуль" – "Вест Хэм" 4:0

Голы: Салах, 19 – 1:0, Мане, 45 – 2:0, Мане, 53 – 3:0, Старридж, 88 – 4:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Кейта, Вейналдум, Милнер, Мане (Шакири, 82), Салах (Старридж, 88), Фирмино (Хендерсон, 69). 

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Масуаку, Райс (Снодграс, 46), Нобл, Уилшир, Антонио, Андерсон (Чичарито, 62), Арнаутович (Ярмоленко, 67).

Вячеслав Горбачев 

Не пропустите: "Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:0 (обзор) | soccernews.ru

Комментарии
Вратарь

3 гол жалко что засчитали ,там авсайд был

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