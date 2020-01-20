"Ливерпуль" разобрал на части "Манчестер Юнайтед", но гостям могло помочь "дьявольское" везение: разбираем центральный матч тура в АПЛ

"Ливерпуль" фантастически идет по дистанции, лидируя в чемпионате с комфортным гандикапом. "Манчестер Юнайтед" – единственный соперник, который отобрал очки у "скаузеров" в этом сезоне. Юрген Клопп из двух первых попыток не сумел обыграть "манкунианцев" под руководством Сульшера, однако вчера шансы были прекрасными. Норвежец приехал на "Энфилд" с большой потерей – Маркус Рэшфорд остался в лазарете. Команды начали матч на равных – никто не имел преимущества, никто не бил по воротам. Манчестер Юнайтед вышел в схеме с 3 центрбеками и хорошо сдерживал соперника. "Ливерпуль" создавал моменты только на стандартах от Александера-Арнольда. Вот только уже третий из них стал результативным – Трент классно подал угловой, а гигантский ван Дейк отклеился от Фреда, продавил Уильямса и головой вогнал мяч в сетку.

Поведя в счете, "Ливерпуль" начал наращивать преимущество. Хозяева закрепились на чужой половине и находили лазейки в обороне "Юнайтед". Они реализовали еще один угловой с Арнольдом и Ван Дейком в главных ролях (забивал Фирмино), но VAR исправил ошибку арбитров и зафиксировал фол нидерландца против Де Хеа. Мяч до перерыва даже в третий раз оказался в сетке "дьяволов", однако на этот раз судейская бригада сразу отработала грамотно, зафиксировав офсайд у Вейналдума. Гости буквально не могли перейти центр поля, а когда немного поднимались – получали острую атаку на свои ворота. Дважды выходил один на один с голкипером Мане: сначала в моменте спас Шоу, а в конце тайма свою дуэль выиграл Де Хеа. Дебютный удар "Манчестер Юнайтед" нанес лишь на 40-й минуте. Однако 5-минутного пробуждения манкунианцам почти хватило, чтобы сравнять счет. Супершанс возник у Перейры, который должен замыкать удар в пустой угол ворот после скидки Уан Биссаки, но не дотянулся до мяча. Бразилец все же нанес акцентированный удар через несколько минут, однако Алиссон без проблем с ним справился.

Второй тайм начался с космического давления "Ливерпуля". "Скаузеры" разрывали преимущественно правый фланг обороны гостей. Комбинация с участием Фирмино и Мане завершилась прострелом Робертсона на Салаха – египтянин чудом с метра не забил. Через минуту Фирмино с Мане вдвоем прошли защиту, но сенегалец пальнул над воротами. Хендерсон разрядил пушку с линии штрафной – Де Хеа перевел мяч в штангу, а потом справился с ударом Окслейда-Чемберлена. Выстояв под обстрелом мерсисайдцев, "Манчестер Юнайтед" выровнял ситуацию на поле и снова выдал ударный отрезок. Фред дважды издалека побеспокоил Алиссона, Марсиаль также приложился к мячу из-за пределов штрафной. Впрочем, Антони потерял лучший момент матча после "стеночки" с Перейрой – оказался один перед воротами и запустил мяч над перекладиной. На все это "Ливерпуль" ответил только реактивной контратакой, которую зажевал Мане. "Дьяволы" в последней трети встречи больше владели мячом и больше атаковали. Сульшер провел двойную замену, выпустив Гринвуда и Мату. Испанец сделал ряд передач на обострение, выполнил несколько стандартов, но спасителем "Манчестер Юнайтед" не стал. "Ливерпуль" пытался использовать свободное пространство на контратаках, однако не доводил их до качественных ударов. Все усилия манкунианцев оказались напрасными – "Ливерпуль" большими силами отбивался и все-таки отбился. А в компенсированное время жирную точку поставил Салах, которому от ворот ассистировал Алиссон. "Ливерпуль" победил и закрепил лидерство в АПЛ: 64 очка и +16 от "Манчестер Сити". "Юнайтед" остались пятыми – 34 пункта.

"Ливерпуль" обыграл всех, остался только "Вест Хэм"!

Мерсисайдцы в этом сезоне станут чемпионом Англии! По сути, уже стали! Они до середины января выиграли 21 матч из 22-х, одолев всех грандов. В первом круге "дьяволы" избежали поражения, но сегодня пал и самый принципиальный соперник. "Манчестер Юнайтед" ни разу не пропустил с позиционных атак, а сам ответил несколькими острыми контрвыпадами, однако на поле просто были команды разных уровней. "Скаузеры" дома набрали больше очков (36), чем МЮ в целом (34). "Ливерпуль "настолько крутой, что нейтрализовать все его козыри нереально. Да, мы повторяем это еженедельно, после каждого топ-матча. На прошлой неделе Моуринью старался все учесть, но получил решающий гол после аута. Еще в сентябре "Челси" мог нанести Клоппу первое поражение в АПЛ-2019/20, но мерсисайдцы выстрелили своими стандартами. "Манчестер Юнайтед" они также обыграли этим оружием – Трент подал, Вирджил забил. "Ливерпуль" не мог реализовать позиционные атаки, но все равно сделал игру благодаря стандартам Александера-Арнольда. Ни для кого это не стало сюрпризом: "Ливерпуль" – лидер чемпионата по голам после стандартов (14), а МЮ – лидер чемпионата по пропущенным голам после угловых (8). Большие вопросы в тренерский штаб МЮ, почему с Ван Дейком играли маленькие Фред и Уильямс. После этой победы "Ливерпуль" добился невероятного – они обыграли каждого, с кем играли в этом сезоне АПЛ. Остался только "Вест Хэм" ведь игра с лондонцами была перенесена из-за Клубного Чемпионата Мира

"Манчестер Юнайтед" очень не хватает Рэшфорда

Сульшер в домашнем матче сдержал "Ливерпуль" в схеме с тремя центрбеками и решил повторить ее на "Энфилде". Идея понятна, но она скорее не сработала. Уильямс и Уан Биссака на флангах усложнили жизнь фулбэкам "Ливерпуля", но все равно регулярно проваливались, оставляя за спиной свободное пространство. Особенно разочаровал Аарон, который принимал неправильные решения и пропустил через свою зону пару опасных атак. "Ливерпуль" доминировал львиную часть матча, больше создал и шансов забить имел больше. Однако гости с помощью фортуны могли вывезти ничью. Они организовали два супершанса. Перейра и Марсиаль каким-то чудом их не реализовали. Рой Кин уничтожил француза после матча: "Этот момент олицетворяет всю его карьеру в "Юнайтед". Он недостаточно классный игрок для этого клуба". Как тут не вспомнить о травмированном Маркусе Рэшфорде. Форвард сборной Англии стал настоящим лидером МЮ, набрал фантастическую форму и превращал в голы полумоменты. К сожалению, Маркус не поможет команде еще 2-3 месяца. Если подтвердятся худшие прогнозы, это станет приговором для "дьяволов" в борьбе за ТОП-4. "Манчестер Юнайтед" дважды за матч перешел на игру с позиции силы: последние 5 минут первого тайма (1:3 по ударам, 15:17 по передачам в финальную треть) и в последние 30 минут второго (2:4 по ударам, 43:62 по передачам в финальную треть, 37% на 63% по владению, "Ливерпуль" всей командой опускался на свою половину). Финальный штурм подарил несколько интересных розыгрышей, атакующие замены Сульшера похвальны, но к доминированию в стиле нынешнего соперника дело так и не дошло.

Что касается лучшего футболиста в составе гостей, то им опять неожиданно стал Фред. Он отдал 2 ключевые передачи, дважды пробил по воротам и стал лидером команды по массе важных показателей: больше всего передач в финальную треть (15), больше всего удачных попыток дриблинга (3), больше всего удачных подкатов (3), больше всего подборов (13) и больше всего перехватов (4). Кажется, о Погба уже все и забыли!