"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха

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"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха

В рамках пятого тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Ньюкасл" со счётом 3:1.

В составе "красных" отличились дважды Садио Мане и один раз Мохамед Салах. Гол престижа на счету Йетро Виллемса.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 3:1

Голы: 0:1 – 7 Виллемс, 1:1 – 28 Мане, 2:1 – 40 Мане, 3:1 – 72 Салах.

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), Жоэлинтон.

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