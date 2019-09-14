"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха
В рамках пятого тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Ньюкасл" со счётом 3:1.
В составе "красных" отличились дважды Садио Мане и один раз Мохамед Салах. Гол престижа на счету Йетро Виллемса.
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 3:1
Голы: 0:1 – 7 Виллемс, 1:1 – 28 Мане, 2:1 – 40 Мане, 3:1 – 72 Салах.
"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.
"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), Жоэлинтон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1