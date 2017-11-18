"Ливерпуль" разобрался с "Саутгемптоном" усилиями Салаха и Коутиньо

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"Ливерпуль" разобрался с "Саутгемптоном" усилиями Салаха и Коутиньо

"Ливерпуль" в рамках 12 тура АПЛ на родном "Энфилде" расправился с "Саутгемптоном".

Дубль оформил Мохамед Салах, а завершил дело Филиппе Коутиньо.

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:0

Голы: Салах, 31 - 1:0, Салах, 41 - 2:0, Коутиньо, 68 - 3:0

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 74), Хендерсон, Фирмино, Коутиньо (Джан, 69), Салах (Милнер, 80)

"Саутгемптон": Форстер, Худт, Бертран, Соареш, ван Дейк, Дэвис, Ромеу, Буфаль (Уорд-Проуз, 69), Тадич (Остин, 55), Редмонд, Лонг (Габбьядини, 79)

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