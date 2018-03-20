"Ливерпуль" решил сохранить Салаха

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" решил сохранить Салаха

Руководство "Ливерпуля" решило сохранить ведущего вингера Мохамеда Салаха, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные" готовы отклонить любые предложения по трансферу 25-летнего египтянина во время грядущего межсезонья.

Напомним, что на Салаха претендуют "Реал", "Барселона" и ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов