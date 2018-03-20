"Ливерпуль" решил сохранить Салаха

Руководство "Ливерпуля" решило сохранить ведущего вингера Мохамеда Салаха, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные" готовы отклонить любые предложения по трансферу 25-летнего египтянина во время грядущего межсезонья.

Напомним, что на Салаха претендуют "Реал", "Барселона" и ПСЖ. | http://soccernews.ru