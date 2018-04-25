"Ливерпуль" – "Рома" – 5:2 (обзор)

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"Ливерпуль" – "Рома" – 5:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" (5:2).

Видео: "Ливерпуль" – "Рома".

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