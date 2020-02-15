"Ливерпуль" с декабря не пропускает в первых таймах в АПЛ

"Ливерпуль" с декабря 2019 года не пропускает в первом тайме.

Стоит отметить, что в этот период на воротах стоял Алиссон. Сейчас мерсисайдцы проводят матч 26-го тура АПЛ с "Норвичем" и ведут в счете - 0:1.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, обгоняя ближайшего соперника на 25 баллов.

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