"Ливерпуль" с трудом победил худшую команду АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Фабиньо.

"Ливерпуль", набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 14 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Бернли" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)

Гол: Фабиньо, 40 - 0:1

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).

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