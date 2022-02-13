"Ливерпуль" с трудом победил худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 1:0.
Единственный гол на 40-й минуте забил Фабиньо.
"Ливерпуль", набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 14 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Бернли" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)
Гол: Фабиньо, 40 - 0:1
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18