"Ливерпуль" сделал Коутиньо два предложения

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"Ливерпуль" сделал Коутиньо два предложенияАнглийский "Ливерпуль" сделал сразу два предложения своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, чтобы удержать его от возможного перехода в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, руководство "красных" пообещало бразильцу, если тот останется в клубе, не только подписание нового контракта с увеличением оклада футболисту, но и предоставить ему капитанскую повязку. Однако, по всей видимости, 25-летний хавбек данные предложения отклонил.

Напомним, Вальверде прокомментировал возможное подписание Коутиньо. | soccernews.ru

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