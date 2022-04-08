"Ливерпуль" сделал новое, крупное предложение Салаху

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"Ливерпуль" сделал новое, крупное предложение Салаху

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

"Ливерпуль" сделал новое предложение о продлении соглашение египетскому нападающему команды Мохамеду Салаху, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, мерсисайдский клуб предложил своему футболисту новый контракт с зарплатой в размере 480 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что такое предложение может переубедить игрока и заставить принять новый контракт.

Напомним, что нынешний договор рассчитан до лета 2023 года.

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