"Ливерпуль" сделал новое предложение по Алиссону

"Ливерпуль" сделал новое предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Так, по сведениям источника, "красные" готовы заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 60 миллионов евро, еще 5 миллионов евро они будут готовы выложить в виде всевозможных бонусов. Самому бразильцу мерсисайдцы предлагают пятилетний контракт с окладом в размере почти 6 миллионов евро в год.

Напомним, "Ливерпуль" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон. | soccernews.ru