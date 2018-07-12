"Ливерпуль" сделал новое предложение по Алиссону

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"Ливерпуль" сделал новое предложение по Алиссону"Ливерпуль" сделал новое предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Так, по сведениям источника, "красные" готовы заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 60 миллионов евро, еще 5 миллионов евро они будут готовы выложить в виде всевозможных бонусов. Самому бразильцу мерсисайдцы предлагают пятилетний контракт с окладом в размере почти 6 миллионов евро в год.

Напомним, "Ливерпуль" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон. | soccernews.ru

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