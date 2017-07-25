"Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта

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"Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта

"Ливерпуль" не оставляет попыток купить этим летом хавбека "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

Как сообщает издание Bild, "красные" сделали третье предложение "быкам" в размере 83 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что "Ливерпуль" отложил трансфер Кейта на следующее лето. | http://soccernews.ru

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