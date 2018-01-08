"Ливерпуль" сделал ответное предложение "Барселоне" по Коутиньо

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"Ливерпуль" сделал ответное предложение "Барселоне" по КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" сделал ответное предложение каталонской "Барселоне" по своему бывшему уже полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Daily Mail, после согласования трансфера бразильца в стан "сине-гранатовых" "красные" сделали запрос по его аренде на ближайшие полгода. Однако каталонский гранд отказал мерсисайдскому клубу.

Напомним, Гвардиола повалил Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Что за бред, откуда вы такую х*йню берете

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