"Ливерпуль" сделал ответное предложение "Барселоне" по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" сделал ответное предложение каталонской "Барселоне" по своему бывшему уже полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Daily Mail, после согласования трансфера бразильца в стан "сине-гранатовых" "красные" сделали запрос по его аренде на ближайшие полгода. Однако каталонский гранд отказал мерсисайдскому клубу.

Напомним, Гвардиола повалил Коутиньо. | soccernews.ru