"Ливерпуль" сделал первое предложение по Фекиру

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"Ливерпуль" сделал первое предложение по Фекиру

"Ливерпуль" совершил попытку заполучить хавбека "Лиона" Набиля Фекира.

Как сообщает Le Parisien, мерсисайдцы предложили за игрока 60 миллионов евро, однако "ткачи" запросили больше.

Отмечается, что руководство "Лиона" не желает расставаться с Фекиром до ЧМ-2018. Клуб рассчитывает, что удачное выступление игрока на турнире повысит его трансферную стоимость.

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