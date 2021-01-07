"Ливерпуль" сделал предложение Давиду Алабе

"Ливерпуль" начал переговоры с австрийским защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб предложил Алабе контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Австриец летом 2021 года станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в новый клуб бесплатно. На игрока также претендуют "Реал", "Ювентус", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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