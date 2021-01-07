"Ливерпуль" сделал предложение Давиду Алабе

Теги давид алабабавария мюнхенливерпультрансферы

"Ливерпуль" сделал предложение Давиду Алабе

"Ливерпуль" начал переговоры с австрийским защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб предложил Алабе контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Австриец летом 2021 года станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в новый клуб бесплатно. На игрока также претендуют "Реал", "Ювентус", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Ливерпуль" выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за 2,5 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов