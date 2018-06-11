"Ливерпуль" сделал предложение по Алиссону

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"Ливерпуль" сделал предложение по Алиссону"Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, за 25-летнего вратаря "волков" мерсисайдский клуб готов заплатить 65 миллионов евро. Самому бразильцу "красные" гарантируют место в стартовом составе команды.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, Салах поставил "Ливерпулю" ультиматум. | soccernews.ru

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