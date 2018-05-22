"Ливерпуль" сделал предложение по Доннарумме

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма получил предложение перебраться в Англию, где им заинтересовался "Ливерпуль".

За трансфер 19-летнего голкипера английский клуб предложил около 40 миллионов евро, хотя в "Милане" наедятся выручить за продажу вратаря в два раза больше.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 53 матча за "Милан" во всех турнирах.

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