"Ливерпуль" сделал предложение по Доннарумме

Теги миланливерпульджанлуиджи доннарумма

"Ливерпуль" сделал предложение по ДоннаруммеВратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма получил предложение перебраться в Англию, где им заинтересовался "Ливерпуль".

За трансфер 19-летнего голкипера английский клуб предложил около 40 миллионов евро, хотя в "Милане" наедятся выручить за продажу вратаря в два раза больше.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 53 матча за "Милан" во всех турнирах.

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