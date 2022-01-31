"Ливерпуль" сделал предложение по футболисту "Фулхэма"

Фото инстаграм Фабиу Карвалью

"Ливерпуль" близок к приобретению атакующего хавбека "Фулхэма" Фабиу Карвалью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "красные" предложили за 19-летнего футболиста около 7,2 миллиона евро.

Не исключено, что полузащитник продолжит выступать за "дачников" до конца текущего сезона.

Карвалью является воспитанником "Фулхэма", за главную команду сыграл 25 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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