"Ливерпуль" сделал предложение по игроку "Ромы"

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"Ливерпуль" сделал предложение по игроку "Ромы"Английский "Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу итальянской "Ромы" Алиссону, информирует Marca.

По сведениям издания, в настоящее время "красные" ждут ответа от 25-летнего вратаря о его готовности сменить команду. Однако вполне очевидно, что "волки" вряд ли захотят расставаться со своим ключевым игроком в разгар сезона.

Напомним, экс-игрок "Челси" советует "Ливерпулю" подписать Махреза. | soccernews.ru

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