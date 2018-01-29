"Ливерпуль" сделал предложение по игроку "Ромы"

Английский "Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу итальянской "Ромы" Алиссону, информирует Marca.

По сведениям издания, в настоящее время "красные" ждут ответа от 25-летнего вратаря о его готовности сменить команду. Однако вполне очевидно, что "волки" вряд ли захотят расставаться со своим ключевым игроком в разгар сезона.

Напомним, экс-игрок "Челси" советует "Ливерпулю" подписать Махреза. | soccernews.ru