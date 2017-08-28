"Ливерпуль" сделал солидное предложение по Лемару

Английский "Ливерпуль" сделал солидное предложение по вингеру "Монако" Тома Лемару, информирует L'Équipe.

По сведениям издания, за 21-летнего футболиста "красные" готовы заплатить 72 миллиона евро, еще 8 миллионов могут быть перечислены на счета монегасков в виде различных бонусов. В настоящее время "Ливерпуль" ожидает ответа от чемпиона Франции.

Напомним, "Ливерпуль" может арендовать Санчеша. | soccernews.ru