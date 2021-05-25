"Ливерпуль" сделал выбор между Кабаком и Конате

Фото инстаграм Ибраима Конате

"Ливерпуль" определился с кандидатурой центрального защитника, который усилит команду грядущим летом.

У "красных" было два варианта - выкупить Озана Кабака, арендованного зимой у "Шальке", либо приобрести у "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

В итоге, как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб сделал выбор в пользу француза.

Ожидается, что "Ливерпуль" заплатит за Конате от 35 до 40 миллионов евро. Трансфер Кабака обошёлся бы в 18 миллионов.

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