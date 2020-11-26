"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" в Лиге Чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Аталанте" со счетом 0:2. Победу итальянскому клубу принесли голы Йосипа Иличича и Робина Гозенса.
"Ливерпуль" Англия – "Аталанта" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60 - 0:1, Гозенс, 64 - 0:2
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Джонс, Милнер, Мане, Вейналдум (Фабиньо, 61), Салах (Фирмино, 61), Ориги (Диогу Жота, 61).
"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мохика, 75), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Сапата, 70), Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Толои.
Не пропустите: "Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" дома победил "Мидтьюлланд"
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" устоял в битве с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов
-
Источник: Черчесов угрожал журналисту во время интервью
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Гвардиола установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Это не прописка, а временная регистрация". Рэпер Баста ответил Карпину
-
Сын Марадоны попал в реанимацию
-
Месси отреагировал на известие о смерти Марадоны
-
Туре спас "Нант" от поражения в матче с "Лансом". Игроком интересовался "Спартак"
-
"Манчестер Сити" с трудом победил "Олимпиакос" в Лиге Чемпионов
-
Гладбахская "Боруссия" разгромила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
-
Пике отказался от операции на колене, чтобы быстрее вернуться в строй
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Неймар не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе"
-
В Аргентине объявили 3-дневный траур в связи со смертью Марадоны
-
Лучшие голы и игровые действия легендарного Диего Марадоны: видео
-
14 голов: "Динамо" и "Чертаново" провели самый результативный матч в истории чемпионата России
-
"Спартак": "Было честью играть против легенды Марадоны"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4