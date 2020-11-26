"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" в Лиге Чемпионов

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"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Аталанте" со счетом 0:2. Победу итальянскому клубу принесли голы Йосипа Иличича и Робина Гозенса.

"Ливерпуль" Англия – "Аталанта" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60 - 0:1, Гозенс, 64 - 0:2

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Джонс, Милнер, Мане, Вейналдум (Фабиньо, 61), Салах (Фирмино, 61), Ориги (Диогу Жота, 61).

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мохика, 75), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Сапата, 70), Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Толои.

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