"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"

В перенесенном матче 1-го тура АПЛ "Ливерпуль" проиграл "Бернли".

Мерсисайдцы по-прежнему занимают четвертое место и отстают от лидирующего "МЮ" на 6 очков. "Бернли" поднялся на 16-е место.

"Ливерпуль" - "Бернли" 0:1

Гол: Барнс (пен), 83 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Матип, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 57), Шакири (Минамино, 84), Вейналдум, Мане, Ориги (Салах, 57).

"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Тэйлор (Питерс, 49), Тарковски, Вествуд, Брэйди (Гудмундссон, 65), Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс.

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