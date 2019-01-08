"Ливерпуль" сенсационно вылетел из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону"

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"Ливерпуль" сенсационно вылетел из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" победил "Ливерпуль" и вышел в следующий раунд турнира. Победу "волкам" принесли голы Рауля Хименеса и Рубена Невеша. У мерсисайдцев отличился Дивок Ориги.

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" - 2:1 (1:0)
Голы: Хименес, 38 - 1:0, Ориги, 51 - 1:1, Невеш, 55 - 2:1

"Вулверхэмптон": Радди, Кастро (Доэрти, 75), Беннетт, Коуди, Рубен Винагре, Жота (Кавалейру, 52), Дендонкер, Моутинью, Невеш, Боли, Хименес.

"Ливерпуль": Миньоле, Камашу, Ловрен (Хувер, 6), Морено, Милнер, Фабиньо, Джонс (Фирмино, 70), Кейта, Шакири, Старридж (Салах, 70), Ориги.

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