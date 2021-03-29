"Ливерпуль", "Севилья" и "РБ Лейпциг" поборются за турецкого вратаря

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Голкипер "Трабзонспора" Угурджан Чакыр может продолжить карьеру в Англии, Испании или Германии.

По информации Express, заполучить 24-летнего футболиста хотят "Ливерпуль", "Севилья" и "РБ Лейпциг".

Рыночная стоимость турецкого вратаря оценивается в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Чакыр сыграл за "Трабзонспор" 29 матчей и пропустил 30 голов.

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