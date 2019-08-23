"Ливерпуль" сменит технического спонсора

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" сменит технического спонсора

"Ливерпуль" со следующего сезона может начать сотрудничество с Nike.

Как сообщает Mirror, стороны могут заключить рекордную для АПЛ сделку, которая превзойдет договор "Манчестер Юнайтед" с Adidas. Напомним, что "красные дьяволы" получают от контракта около 83 миллионов евро в год.

Действующим техническим спонсором "Ливерпуля" является New Balance, однако контракт с американской компанией истекает следующим летом.

Читайте также: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 августа

Главные новости дня: 22 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 2 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Челси Челси 2 1
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
17 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов