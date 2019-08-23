"Ливерпуль" сменит технического спонсора

"Ливерпуль" со следующего сезона может начать сотрудничество с Nike.

Как сообщает Mirror, стороны могут заключить рекордную для АПЛ сделку, которая превзойдет договор "Манчестер Юнайтед" с Adidas. Напомним, что "красные дьяволы" получают от контракта около 83 миллионов евро в год.

Действующим техническим спонсором "Ливерпуля" является New Balance, однако контракт с американской компанией истекает следующим летом.

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