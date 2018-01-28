"Ливерпуль" смирился с потерей своего ведущего хавбека

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"Ливерпуль" смирился с потерей своего ведущего хавбекаАнглийский "Ливерпуль" смирился с потерей своего полузащитника Эмре Джана, срок действия контракта которого с клубом истекает следующим летом.

Как информирует goal.com, "красные" больше не будут предпринимать попыток договориться с 24-летним хавбеком о продлении сотрудничества ввиду его желания сменить команду следующим летом. При этом мерсисайдский клуб не намерен продавать его в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джан забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" переключил свое внимание с Лемара на другого вингера "Монако". | soccernews.ru

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