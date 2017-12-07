"Ливерпуль" снизил трансферную стоимость Коутиньо

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"Ливерпуль" снизил трансферную стоимость КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" несколько снизил трансферную стоимость своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в зимнее трансферное окно "красные" будут готовы отпустить 25-летнего хавбека, если по нему поступит предложение в размере 145-ти миллионов евро, что на 5 миллионов евро меньше, нежели клуб хотел получить изначально за бразильца.

Напомним, главным претендентом на Коутиньо называется каталонская "Барселона".

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