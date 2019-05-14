"Ливерпуль" снова интересуется игроком "Лиона" Фекиром

"Ливерпуль" в очередной раз интересуется хавбеком "Лиона" Нбилем Фекиром, пишет The Mirror.

По информации издания, мерсисайдцы хотят приобрести 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Его контракт с французским клубом действует до 2020 года. "Лион" заинтересован в продаже игрока, так как не хочет не допустить его перехода в качестве свободного агента.

Напомним, летом прошлого года Фекир едва не перешел в "Ливерпуль", однако трансфер сорвался из-за финансовых несостыковок клубов.

Игрок является воспитанником "Лиона". В этом сезоне он участвовал в 29 матчах в Лиге 1, забив 9 голов и сделав 7 ассистов.

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