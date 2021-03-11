"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" одержал победу над "РБ Лейпцигом".

Напомним, что первый матч также завершился победой мерсисайдцев и они прошли в 1/4 финала турнира.

"Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0, первый матч - 2:0

Голы: Салах, 70 - 1:0, Мане, 74 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Кабак, Филлипс, Салах, Вейналдум (Милнер, 82), Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 71), Диогу Жота (Ориги, 71), Фабиньо.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку, Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван Хи Чхан, 60).

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