"Ливерпуль" снова переигрывает "Хоффенхайм" и выходит в групповой этап Лиги чемпионов

Самой привлекательной вывеской квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, безусловно, являлось противостояние английского "Ливерпуля" и немецкого "Хоффенхайма". Первый матч на "Райн-Неккар-Арене" неделей ранее завершился в пользу "красных" со счетом 2:1. Естественно, два гола забитых на выезде давали право мерсисайдцам чувствовать себя на родном "Энфилде" более, чем комфортно. Но все же "сине-белые" также успели расписаться в воротах оппонента, а значит, определенные шансы на проход сохранились.

Юрген Клопп прогнозируемо выставил тот же состав, который выходил и в прошлой еврокубковой игре, несмотря на то, что в матчах чемпионата Англии была применена некая ротация. В свою очередь, Юлиан Нагельсманн остался недоволен выступлением Эрмина Бичакчича и Лукаса Руппа, потому как оба футболиста начали встречу на скамейке запасных. А их место на поле заняли норвежец Ховард Нордтвейт и юный воспитанник клуба Деннис Гайгер.

Обе команды начали без раскачки. С первых же минут бросалась в глаза большая скорость перемещения футболистов и высокий прессинг. "Ливерпуль" быстро забыл о своем гандикапе и уже в дебюте встречи мог открывать счет. Садио Мане вывели на свидание с Бауманном, но слишком сблизившись с голкипером, нападающий мерсисайдцев не смог его переиграть. Тем не менее, хозяевам все же суждено было забить быстрый гол. На десятой минуте в похожей ситуации оказался сенегалец, но на этот раз решил подключить Эмре Джана, который с легкостью расстрелял ближнюю "шестерку" гостевых владений.

Констатировать вылет "Хоффенхайма" в групповой этап Лиги Европы можно было смело уже к экватору первого тайма. Подопечные Клоппа просто поймали кураж и начали разрывать оборону "деревенщиков", а в течении всего трех минут забили и второй, и третий гол. Сначала Мохамед Салах оказался в нужное время и в нужном месте, успешно сыграв на добивании. Затем Эмре Джан оформил дубль, завершив блестящую комбинацию "скаузеров". После такой голевой феерии "Ливерпуль" подсел и у немецкой команды стали появляться моменты. А уже на 28-й минуте отставание в счете сократил только вышедший на замену Марк Ут. В оставшееся время немало возможностей отличиться имел Серж Гнабри, но все приходилось мимо цели.

Во второй половине встречи ливерпульцы и не думали сбавлять обороты. Абсолютное преимущество было на стороне хозяев, которые создавали момент за моментом. Но сделать счет еще более крупным вышло на 63-й минуте. Хендерсон подстерег ошибку Фогта, после чего выкатил мяч Фирмино на пустые ворота – бразильцу не составило труда забить своему бывшему клубу. После четвертого гола "красные" стали подсаживаться и снова оголились серьезные проблемы команды в обороне. На этот раз в воротах Миньоле расписался Сандро Вагнер.

Забитый мяч немецкого нападающего стал последним в матче и в целом противостоянии "Ливерпуля" и "Хоффенхайма", в котором более опытный Юрген Клопп преподал урок молодому коллеге Юлиану Нагельсманну, а мерсисайдцы официально стали пятым коллективом от Англии в групповом этапе Лиги чемпионов 2017/2018.

"Ливерпуль" – "Хоффенхайм" – 4:2

Голы: Джан, 10 – 1:0, Салах, 18 – 2:0, Джан, 21 – 3:0, Ут, 28 – 3:1, Фирмино, 63 – 4:1, Вагнер, 79 – 4:2

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд (Гомез, 65), Матип, Ловрен, Морено, Джан (Милнер, 70), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане (Клаван, 88), Фирмино

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт (Ут, 24), Фогт, Хюбнер, Кадержабек (Тольян, 64), Гайгер, Демирбай, Цубер, Гнабри (Салаи, 56), Вагнер, Крамарич

Богдан Архипенко

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