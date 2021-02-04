"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде"

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"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде"В матче 22 тура Английской Премьер Лиги "Ливерпуль" у себя дома принимал "Брайтон". Стены "Энфилда" не помогли команде Клоппа, как это часто бывало ранее. Действующий чемпион Англии уступил со счетом 0:1. "Мерсисайдцы" остались на 4 строчке в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет уже 7 пунктов. Стоит учесть, что у "горожан" есть еще игра в запасе. "Чайки" расположились на 15 месте в чемпионате, набрав 24 очка.

"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1 (0:0)

Гол: Альсате, 56 - 0:1

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Робертсон, Филлипс, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Шакири (Ориги, 64), Милнер, Салах, Фирмино (Джонс, 79).

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Берн, Уайт, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).

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