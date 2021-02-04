"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде"
В матче 22 тура Английской Премьер Лиги "Ливерпуль" у себя дома принимал "Брайтон". Стены "Энфилда" не помогли команде Клоппа, как это часто бывало ранее. Действующий чемпион Англии уступил со счетом 0:1. "Мерсисайдцы" остались на 4 строчке в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет уже 7 пунктов. Стоит учесть, что у "горожан" есть еще игра в запасе. "Чайки" расположились на 15 месте в чемпионате, набрав 24 очка.
"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1 (0:0)
Гол: Альсате, 56 - 0:1
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Робертсон, Филлипс, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Шакири (Ориги, 64), Милнер, Салах, Фирмино (Джонс, 79).
"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Берн, Уайт, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18