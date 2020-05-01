"Ливерпуль" собирается купить Кулибали

"Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "красные" готовы купить звёздного сенегальца летом, чтобы создать убойный дуэт в обороне с участием Вирджила ван Дейка и потенциального новичка.

Итальянский клуб ждёт предложений по своему лидеру, рассчитывая за счёт его продажи компенсировать потери от неучастия в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Рыночная стоимость Кулибали - 56 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Наполи" 21 матч.

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