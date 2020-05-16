"Ливерпуль" собирается купить защитника сборной Испании

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"Ливерпуль" собирается купить защитника сборной Испании

"Ливерпуль" всерьёз нацелился на центрального защитника "Реал Сосьедада" Диего Льоренте, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, игрок сборной Испании может перебраться на "Энфилд" летом за 45 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Напомним, что "красные" планируют усилить оборону в связи с вероятным уходом из команды Деяна Ловрена.

В текущем сезоне 26-летний Льоренте сыграл за "Реал Сосьедад" 20 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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