"Ливерпуль" собирается купить защитника сборной Испании
"Ливерпуль" всерьёз нацелился на центрального защитника "Реал Сосьедада" Диего Льоренте, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, игрок сборной Испании может перебраться на "Энфилд" летом за 45 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Напомним, что "красные" планируют усилить оборону в связи с вероятным уходом из команды Деяна Ловрена.
В текущем сезоне 26-летний Льоренте сыграл за "Реал Сосьедад" 20 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18