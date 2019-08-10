"Ливерпуль" собирается подписать 35-летнего вратаря

1 Теги ливерпульэнди лонерганалиссон

"Ливерпуль" собирается подписать 35-летнего вратаря

"Ливерпуль" вышел на рынок свободных агентов в связи с появившейся нуждой подписать нового вратаря.

Напомним, что основной голкипер "красных" Алиссон получил травму и может пропустить от четырёх до шести недель.

В связи с этим, как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб планирует заключить контракт с 35-летним Энди Лонерганом.

Страж ворот этим летом тренировался с "Ливерпулем" и даже принял участие в одном из матчей предсезонного тура в США.

Не пропустите: Травмированный Алиссон обратился к болельщикам. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

Миньоле сидел мёртво в запасе, а тут пришёл его час, а он буквально накануне свалил...се ля ви)

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