"Ливерпуль" собирается подписать 35-летнего вратаря

"Ливерпуль" вышел на рынок свободных агентов в связи с появившейся нуждой подписать нового вратаря.

Напомним, что основной голкипер "красных" Алиссон получил травму и может пропустить от четырёх до шести недель.

В связи с этим, как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб планирует заключить контракт с 35-летним Энди Лонерганом.

Страж ворот этим летом тренировался с "Ливерпулем" и даже принял участие в одном из матчей предсезонного тура в США.

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