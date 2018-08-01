"Ливерпуль" собирается продать двух игроков

"Ливерпуль" намерен расстаться с вратарями Лорисом Кариусом и Симона Миньоле, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб надеется продать голкиперов в летнее трансферное окно. Миньоле входит в сферу интересов "Барселоны", а Кариус может перейти в "Байер".

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" приобрел у "Ромы" Алиссона за 62,5 миллиона евро. Вторым и третьим вратарями мерсисайдцев станут молодые Камиль Грабар и Каоймин Келлехер.

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