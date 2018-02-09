"Ливерпуль" собирается увеличить вместимость стадиона до 61 тысячи человек

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"Ливерпуль" собирается увеличить вместимость стадиона до 61 тысячи человек
"Ливерпуль" собирается продолжить расширение "Энфилда", сообщает This is Anfield.

По сведениям издания, руководство клуба планирует расширить трибуну "Энфилд Роуд Энд" и это увеличит вместимость стадиона на семь тысяч мест. Таким образом, общая вместимость арены достигнет 61 тысячи зрителей.

В данный момент клубу выбирает из нескольких вариантов дизайна перестройки трибуны.

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