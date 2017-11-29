"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону"

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"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо договорился с руководством клуба о своем трансфере в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста, но не менее, чем за 150 миллионов евро. Стоит отметить, что хавбек также входит в сферу интересов "Реала" и ПСЖ.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" несколько недель вела переговоры с "Ливерпулем" о покупке 25-летнего Коутиньо, но англичане отказались его продавать.

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