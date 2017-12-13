"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" зимой

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"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" зимой
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем клубами еще нужно согласовать детали трансфера.

"Ливерпуль" хочет получить за игрока гарантированные 150 миллионов евро. "Барселона", в свою очередь, готова заплатить часть этой сумма, а остаток покрыть за счет будущих возможных бонусов.

Не пропустите: Коутиньо нравится его нынешняя роль в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru

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