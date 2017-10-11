"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в зимнее трансферное окно

Теги ливерпульбарселонакоутиньо

"Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в зимнее трансферное окноАнглийский "Ливерпуль" таки согласился продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует Mirror, 25-летнему хавбеку после длительных переговоров все же удалось достичь договоренности с клубом о том, что в январе он покинет клуб в обмен на разумное предложение.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры бразильца называется каталонская "Барселона", которая предпринимала попытки заполучить футболиста еще прошлым летом.

Напомним, "Ливерпуль" потерял Мане на полтора месяца. | soccernews.ru

комментарии
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Ага, только теперь он будет нахер никому не нужен. И уж тем более не удастся срубить куш овер 100 лямов.

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