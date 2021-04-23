"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником Конате
Фото: Твиттер @IbrahimaKonate_
Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате летом, очевидно, сменит клубную прописку, сообщает журналист Фабрицио Романо.
21-летний футболист близок к переходу в "Ливерпуль", с которым уже согласовал 5-летний контракт.
"Мерсисайдцы" в скором времени планируют активировать опцию выкупа в контракте Конате с немецким клубом. По данным источника, речь идет о сумме в 35 млн евро.
Ibrahima Konaté to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021
Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around €35m] in order to finalize the signing of Konaté. #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu
В текущем сезоне защитник выходил на поле в футболке "РБ Лейпциг" всего в 18 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч в чемпионате Германии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18