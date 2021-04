"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником Конате

Фото: Твиттер @IbrahimaKonate_

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате летом, очевидно, сменит клубную прописку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

21-летний футболист близок к переходу в "Ливерпуль", с которым уже согласовал 5-летний контракт.

"Мерсисайдцы" в скором времени планируют активировать опцию выкупа в контракте Конате с немецким клубом. По данным источника, речь идет о сумме в 35 млн евро.

