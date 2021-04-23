"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником Конате

Теги ибраима конатерб лейпцигливерпультрансферы

"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником КонатеФото: Твиттер @IbrahimaKonate_ 
Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате летом, очевидно, сменит клубную прописку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

21-летний футболист близок к переходу в "Ливерпуль", с которым уже согласовал 5-летний контракт.

"Мерсисайдцы" в скором времени планируют активировать опцию выкупа в контракте Конате с немецким клубом. По данным источника, речь идет о сумме в 35 млн евро.

В текущем сезоне защитник выходил на поле в футболке "РБ Лейпциг" всего в 18 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч в чемпионате Германии.

Читать также: Владелец "Ливерпуля" обратился к фанатам после выхода клуба из Суперлиги | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов