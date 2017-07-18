"Ливерпуль" согласовал переход Робертсона

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"Ливерпуль" согласовал переход Робертсона

Защитник "Халла" Эндрю Робертсон в шаге от трансфера в "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, сторонам удалось достичь договоренности о переходе футболиста. Робертсон обойдется "Ливерпулю" в 11,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Робертсон сыграл 39 поединков, отметился одним голом и тремя ассистами.

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